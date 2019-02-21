Сегодня в Правительстве края на заседании краевой комиссии по ЧС обсудили текущую обстановку с палами и лесными пожарами. Минувшей ночью краевую столицу заволокло дымом от двух крупных возгораний, возникших в 100 км от города.

Как уточнили на совещании, очаги расположены в Хабаровском районе, на расстоянии 20-30 км от села Улика Национальная. Площадь одного пала составляет 4,7 тыс. га, второго – примерно 9,2 тыс. га. Населенным пунктам они пока не угрожают, но дым от этих пожаров уже распространяется на огромные расстояния.

— Губернатор поставил задачу — ликвидировать эти палы в кратчайшие сроки, — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. – Нам необходимо наметить оперативные планы их тушения. Первым пожаром займется краевое управление лесами, так как очаг находится на землях лесного фонда. Второе возгорание, от которого в основном идет дым, распространяется на землях госзапаса. Это значит, что их также может тушить МЧС. Предлагаю обсудить с коллегами возможные совместные варианты, и, если у МЧС не будет возможности, будем бороться с ними своими силами».

Краевое управление лесами уже направило в Хабаровский район людей и технику для ликвидации возгораний. Главам муниципалитетов правительство края рекомендует ввести особый противопожарный режим, как это сделали власти Советско-Гаванского и Ванинского районов. Перед этим, по возможности, вблизи населенных пунктов необходимо провести контролируемые отжиги сухой растительности. Эти искусственные полосы помогут защитить поселения в случае приближения огня.

Напомним, что ситуация с зимними палами, которую специалисты уже назвали экстраординарной, осложнилась с начала этого года. Из-за отсутствия снега и потепления в разных частях региона стали появляться первые, одиночные очаги. Сейчас ежедневно регистрируется до 25 термоточек, большая часть из которых – возгорания сухой растительности. Также в двух районах — в Советско-Гаванском и Хабаровском — действует три лесных пожара. Обычно пожароопасный сезон в регионе открывался не раньше апреля.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на территории Хабаровского края выпадут небольшие осадки. Однако, как констатировали на совещании, кардинального влияния на пожары они не окажут.