Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщает официальный сайт правительства России. Предложения должны быть представлены до 20 марта 2019 года.

Поручение дано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания, которая прошла 12 февраля.

«Субсидирование и исчерпание лимита, который на этот год запланирован. Никаких сомнений быть не может: мы выделим деньги, необходимые для того, чтобы программу льготирования такого рода перевозок осуществить в полном объёме», — сказал глава Правительства РФ на встрече с сенаторами.

Напомним, в 2018 году по инициативе Минвостокразвития был принят ряд мер по поддержке доступности воздушных перевозок на Дальний Восток в центральную часть страны и в обратном направлении. Так, на субсидирование авиаперевозок для ДФО в 2018 году выделено 4,5 млрд рублей, что составило порядка 66 % от общей суммы всех выделенных субсидий на воздушные перевозки. Перевезено более 580 тысяч пассажиров. В ноябре прошлого года внесены изменения в программу: она стала действовать круглый год, в программу вошли 64 маршрута, то есть всего их стало 134, право на льготные билеты предоставлено многодетным семьям.

Таким образом, сегодня программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь действует круглый год. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

На данный момент на 2019 год на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. По расчетам Минтранса, необходимо выделение дополнительно 5,2 млрд рублей, которые позволят в 2019 году перевезти на льготных условиях порядка 1,26 млн пассажиров. Ранее с предложением о выделении дополнительного финансирования на льготные авиаперевозки выступало Минвостокразвития России.

Отметим, помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тыс. рублей или 15 тыс. рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тыс. рублей или 13,2 тыс. рублей в одну сторону.