Прошло больше года как несколько кредитных потребительских кооперативов г. Хабаровска перестали возвращать своим пайщикам денежные средства – КПК «Приамурье», «Фонд сбережений Восточный», «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Амурский сберегательный». В ноябре 2018 года остановил выплаты КПК «Умножить». Часть хабаровчан из числа обманутых вкладчиков признаны следствием потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. В судах краевой столицы продолжается рассмотрение десятков дел по данному вопросу, на счета кооперативов наложены аресты. С вопросами как предостеречь граждан в будущем и совершенствовать законодательство жители края обращаются к депутату Государственной Думы РФ Борису Гладких.

«В общей сложности затронуты интересы более 8 тысяч граждан, большей частью пенсионеры – люди, привыкшие доверять законно оформленным документам и честному слову офисных сотрудников. Граждане регулярно получали дивиденды и были уверены, что к окончанию срока договора с КПК заберут подросшие вклады, — говорит Борис Гладких. – Проблема настолько серьезная, что даже в своем Послании к Федеральному Собранию Президент России обратился с требованием к Банку России и правоохранительным органам в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов».

В связи с возникшей ситуацией в крае Борис Гладких направил обращение в Министерство финансов России по вопросу дальнейшего урегулирования отношений между гражданами и кредитными потребительскими кооперативами, а также контролю их деятельности. Согласно ответа Минфина, проблему предлагается решать комплексно, в том числе путем принятия ряда соответствующих изменений в законодательство.

В целях недопущения в сектор кредитной кооперации недобросовестных собственников и руководителей предусматривается следующее. Согласно части 4 ст.15 федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (от 18.07.2009) установлен запрет на избрание или назначение в состав правления КПК, контрольно-ревизионного органа КПК на должность исполнительного органа лица, имеющее неснятую или непогашенную судимость в сфере экономики.

В настоящее время Минфином России совместно с Банком России предлагается предусмотреть в проекте соответствующего ФЗ ограничения к должностям лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость в сфере экономики также в отношении сельскохозяйственных кооперативов. Ранее существовал пробел в законодательстве.

«Также, по данным Минфина в целях ограничения злоупотреблений недобросовестных лиц и защиты прав членов кредитно-потребительских кооперативов проектом федерального закона закрепляется требование об осуществлении деятельности КПК на основании принципа общности, исключении возможности реорганизации кооперативов путем преобразования. Законопроектом вводится обязанность для КПК с числом членом более 3 тыс. лиц раскрывать информацию о своей деятельности в Интернете», — разъясняет депутат Госдумы РФ.

Одновременно Правительством РФ прорабатываются изменения в ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Здесь предлагается усилить требования к СРО в сфере финансового рынка, объединяющим КПК, по контролю за своими членами. Изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях, также планируется установить административную ответственность за невыполнение СРО своих функций по раскрытию информации.

Помимо этого, в мае 2018 года в Госдуму РФ внесен проект федерального закона, которым предусматривается закрепить специальное основание для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации КПК в случае неоднократного в течение года нарушения КПК требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3) , 7.3, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целях унификации правил функционирования КПК, повышения качества финансовых услуг, оказываемых КПК, а также пресечения недобросовестных практик в деятельности КПК утверждены базовые стандарты, разработанные саморегулируемыми организациями КПК в соответствии с требованиями Банка России. После анализа применения на практике этих базовых стандартов Минфин будет принимать решение о необходимости их совершенствования с учетом выявляемых рисков в деятельности КПК.