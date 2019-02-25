Компания «Отель Прайд» провела церемонию закладки первого камня в основание гостиничного комплекса на территории опережающего развития «Большой Камень». Проект стоимостью около 600 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Действующий объект обеспечит создание 87 рабочих мест.

Гостиничный комплекс будет состоять из 152 номеров, рассчитанных на размещение 211 гостей, гостевых домов и необходимой для четырехзвездочного отеля инфраструктуры: двух ресторанов, баров, СПА, конференц-залов. Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

«В первую очередь Корпорация развития Дальнего Востока помогла нам в быстром получении земельного участка. Кроме того, статус резидента ТОР позволит нам пользоваться налоговыми льготами, а также даст возможность привлечения иностранных рабочих без квоты», — рассказал генеральный директор компании «Отель Прайд» Антон Левман.

ТОР «Большой Камень» создана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 43 на территории городского округа Большой Камень Приморского края. Общий объем инвестиций превышает 214 млрд рублей. В результате полной реализации проектов 18 резидентов появится 13418 новых рабочих мест.