Яндекс.Деньги выяснили, сколько денег дальневосточники переводят друзьям, родственникам и знакомым через интернет — 2570 рублей в среднем за раз. Самые большие средние переводы — на Чукотке, самые маленькие — в Еврейской АО. К таким выводам пришли Яндекс.Деньги, проанализировав переводы пользователей на сайте и через мобильное приложение сервиса.

Годом ранее средний перевод на Дальнем Востоке был больше — 3470 рублей. Дальневосточники стали отправлять переводы на меньшие суммы, но чаще. В 2017 году на одного пользователя приходилось в среднем 2 перевода, в 2018 году — 3.

Если смотреть по регионам Дальнего Востока, то самые большие средние переводы — в Чукотском АО (5170 рублей), Якутии (4860 рублей) и Магаданской области (3650 рублей). Далее идут Сахалинская область (2670 рублей), Камчатский край (2630 рублей), Бурятия (2580 рублей), Хабаровский край (2470 рублей), Приморский край (2340 рублей), Забайкальский край (1880 рублей), Амурская область (1770 рублей), Еврейская АО (1430 рублей).

В целом по России люди отправляют друг другу через интернет 2660 рублей в среднем за раз. Среди федеральных округов самый большой средний перевод — в Центральном (3320 рублей), а самый маленький — в Сибирском (2310 рублей). Россияне все чаще отправляют деньги с мобильных устройств — доля переводов через приложение Яндекс.Денег в 2018 году выросла с 19% до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов со смартфонов и планшетов приходится на платформу Android — 65%.

В исследовании сравнивались переводы пользователей за 2018 и 2017 годы. Люди отправляли их через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег. Сервис помогает переводить деньги по всему миру — от Камчатки до Эквадора. Всего у Яндекс.Денег более 46 млн пользователей.