Этой весной жители и гости города будут встречать Масленицу 9 марта. В эти дни на набережной Хабаровска полным ходом идет подготовка к проводам русской зимы. Традиционно в этот день на стадионе им.Ленина проходят самые массовые народные гуляния в городе. На Масленицу на набережной собираются все от мала до велика.

В этом году число участников весеннего праздника увеличится в несколько раз. Ведь синоптики обещают аномально высокую для начала марта температуру. Организатор весеннего праздника – комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом готовит большую развлекательную программу.

В 12 часов на сцене, расположенной со стороны Амурского бульвара, начнется большой весенний праздничный концерт. Его участниками станут самодеятельные творческие коллективы Хабаровска. Для гостей праздника будет работать несколько фотозон в народном русском стиле. На интерактивных площадках пройдут игры и конкурсы для взрослых и детей. Победителей наградят призами и подарками. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

В ходе масленичных гуляний всех гостей набережной будут угощать ароматной армейской кашей и горячим чаем. В этот день военнослужащие приготовят почти тысячу порций.

На праздничной площадке для всех гостей набережной будет развернута традиционная торговля горячими блинами, пловом, шашлыком, вкусной выпечкой, а также русскими сувенирами, выполненными руками местных мастеров.