В Федеральном законе N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьей 13 введены требования к содержанию домашних животных. В законную силу документ вступил 27 декабря 2018 года, в целом нормативный акт рассматривался Государственной Думой с 2010 года.

«При содержании домашних животных владельцы обязаны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам», — разъясняет Оксана Ращупкина, заместитель генерального директора СРО некоммерческое партнерство «ЖКХ-Групп».

Выгул домашних животных должен проводиться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. При выгуле животное должно быть под контролем хозяина, который должен исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.

По закону хозяева обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования (на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, дворах и т.д.).

Новый федеральный закон обязывает владельцев не допускать выгул животного вне тех мест, которые будут определены органами местного самоуправления.

Кроме того, с 2020 года запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. О наличии «злой» собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством РФ.