На подстанции 500 кВ «Хабаровская» до конца 2019 года будут установлены новые защиты силового оборудования и модернизирована автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это один из ключевых питающих центров Дальнего Востока, участвующий в выдаче мощности каскада Бурейских ГЭС. Стоимость проекта составляет 61 млн рублей. В результате будет повышена эффективность работы энергообъекта, снижен до минимума риск аварий.

Подстанция 500 кВ «Хабаровская» мощностью 1002 МВА входит в тройку крупнейших электросетевых объектов Дальнего Востока. В 2006 году здесь впервые в регионе была внедрена АСУ ТП. В рамках проекта модернизации будут заменены на цифровое оборудование электромеханические устройства автоматики управления и релейной защиты двух силовых автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый.

Всего планируется установить 16 микропроцессорных панелей российского производства. Такие устройства компактнее электромеханических аналогов и имеют функцию самодиагностики. Это позволяет проводить дистанционный контроль состояния оборудования и мгновенно реагировать на любые отклонения, предотвращая развитие аварийных ситуаций.

Ранее на энергообъекте были введены в работу микропроцессорные устройства релейной защиты трансформаторного оборудования 220 кВ и восьми линий электропередачи, обеспечивающих транзит электроэнергии от электростанций Амурской области в Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.