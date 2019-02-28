Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Дальневосточным федеральным университетом подвели итоги первого тура Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» среди учащихся 10-11 классов и студентов 1 и 2 курса профессиональных образовательных организаций, который проводился дистанционно на базе портала Учи.ру в период с 13 декабря 2018 по 20 февраля 2019 года. 876 человек из 76 регионов страны прошли во второй тур и смогут продолжить борьбу за дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы Дальнего Востока. Всего в этой возрастной категории через портал «Учи.ру» к олимпиаде «Ближе к Дальнему» подключилось 4225 школьников из 83 регионов Российской Федерации.

Участники первого этапа прошли индивидуальный вариант тестирования по пяти предметным областям, связанным с дальневосточным регионом. Темами заданий стали история и культурология, биология, филология и литература, международные отношения и политология, экономика и география Дальнего Востока.

«Наша платформа завоевала популярность у российских школьников своими онлайн-курсами по разным предметам, — прокомментировал подведение итогов первого тура генеральный директор ООО Учи.Ру Иван Коломоец. – Для Учи.ру Всероссийская олимпиада «Ближе к Дальнему» стала первым партнерским проектом такого рода. И мы рады, что онлайн-тур вызвал большой интерес у молодых людей со всей страны. Для амбициозных ребят, думающих о своем будущем, участие в состязании — это возможность не только больше узнать о Дальнем Востоке, но и получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы этого интересного и перспективного региона».

4 марта в личном кабинете учащихся 10-11 классов и студентов 1 и 2 курса профессиональных образовательных организаций, прошедших отборочные задания первого тура, откроется возможность для прохождения задач второго тура. Он продлится до 1 апреля.

«Олимпиада «Ближе к Дальнему» стала настоящим общероссийским движением школьников, которые изучают ресурсы и уникальные особенности Дальнего Востока, — сообщила Елена Харисова, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ. – В целом это движение насчитывает уже 9250 участников из 83 регионов. Во втором туре старшим школьникам предстоит решить практические кейсы, а для этого — проанализировать множество источников информации, найти экспертов в вопросах экономики, международных отношений, культурологии, в других дисциплинах, а затем сделать свои выводы и найти неординарные способы решения ситуаций. Мы уверены, это будет интересно! Желаем удачи ребятам и ждем встречи на очных финалах».

Ознакомиться с результатами 1 тура среди учащихся 10-11 классов и студентов 1 и 2 курса профессиональных образовательных организаций и с положением Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» можно на сайте АРЧК ДВ.

«Хочу поздравить ребят, прошедших во второй тур, и пожелать им успеха на новых этапах олимпиады, — сказал заместитель Генерального директора АРЧК ДВ Александр Логунов. – Отмечу, что этот уникальный для российской системы образования проект предоставляет старшеклассникам возможность получить льготы при поступлении в один из ведущих вузов ДФО, получить востребованную профессию и познакомиться с прекрасным и перспективным регионом, Дальним Востоком России».

Напомним, что организаторами Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» являются ДВФУ и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соревнования включают два дистанционных тура и очный финал. В очном финале примут участие только старшеклассники — он пройдёт в апреле-мае 2019 года в пяти городах Дальнего Востока: Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане и Якутске. Победитель и призеры олимпиады получат до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в такие дальневосточные вузы, как Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Тихоокеанский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Амурский государственный университет.

Дополнительно на платформе Учи.Ру проводится Олимпиада для учеников 8–9 классов: первый тур с 7 февраля по 4 апреля, второй тур для учащихся 8-11 классов состоится с 12 апреля по 9 мая. Для 6–7 классов — с 6 марта по 14 апреля.