Количество потребителей, зарегистрировавшихся в «Личном кабинете» ПАО «ДЭК» на официальном сайте компании растет. В феврале эта цифра достигла почти 125 тысяч абонентов. Больше половины пользователей сервиса, 66 тысяч клиентов – потребители Приморского края, В Хабаровском крае пользуются сервисом почти 30 тысяч клиентов, в Амурской области – почти 24 тысячи, а в ЕАО чуть более 4 тысяч. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровскэнергосбыт» АО «ДЭК».

Частные клиенты компании оценили удобство пользования сервисом, через который с любого компьютера с доступом в Интернет можно быстро получать актуальную информацию о лицевом счете, включая историю платежей и начислений, передавать показания приборов учета, отслеживать возможную задолженность, распечатывать дубликаты квитанций и оплачивать счета.

Доступ к своему личному кабинету можно получить как в офисе обслуживания, так и на сайте компании или мобильном приложении. Регистрация в сервисе занимает всего несколько минут. Здесь необходимо выбрать филиал, обслуживающее подразделение, указать номер лицевого счета и пароль — подтверждение регистрации приходит на электронную почту или телефон.

Также потребителю можно обратиться в ближайший Центр обслуживания потребителей, абонентский пункт или участок энергокомпании, предъявить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер своего лицевого счета или договор. Представителям предприятий и организаций помимо перечисленного необходимо предоставить доверенность, подтверждающую полномочия.

Сервис доступен для работы круглосуточно, а персональные данные пользователей «Личного кабинета» надежно защищены.

Полная инструкция по регистрации и пользованию «Личным кабинетом» расположена на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru.