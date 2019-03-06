В Москве завершилась вторая стратегическая сессия по разработке планов ускорения экономического роста регионов ДФО, которые лягут в основу «экономического» раздела Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. В заседаниях рабочих групп принял участие заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнес-сообщества и эксперты.

В ходе заседаний рабочих групп представители одиннадцати регионов Дальнего Востока выявляют и прорабатывают точки роста для ускорения экономического развития, вырабатывают подходы к привлечению инвесторов и меры для стимулирования роста экономики. На второй встрече участники сессии рассмотрели инфраструктурные и инвестиционные проекты в дальневосточных регионах, а также обсудили конкретные меры государственной поддержки, направленные на ускоренное развитии экономики округа.

Отметим, все регионы Дальнего Востока подготовят планы ускорения экономического развития и представят их в Минвостокразвития России до конца апреля. Разработанные планы корректируются и дополняются в ходе стратегических сессий, направленных на определение точек роста регионов ДФО и выработку предложений и инициатив, которые войдут в Национальную программу по развитию Дальнего Востока.

Первая серия заседаний рабочих групп по «социальному» и «экономическому» разделам Национальной программы прошла в конце январе, начале февраля. Представители отраслевых федеральных и региональных министерств и эксперты определили перечень целевых показателей, которые надо достигнуть к 2025 году, мероприятия, за счет которых они будут достигнуты, а также оценили объемы необходимых для этого финансовых ресурсов и законодательных инициатив.

Напомним, Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. В ее разработке может принять участие каждый житель России. Для этого 15 декабря запущен специальный портал дв2025.рф, где каждый зарегистрированный пользователь может оставить свои предложения. На сегодняшний день в системе зарегистрировалось больше 70 тысячи пользователей, которые оставили более 15,5 тысяч предложений. Сбор предложений продолжится до 1 апреля этого года. Национальная программа будет принята на V Восточном экономическом форуме в сентябре.