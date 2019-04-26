С 22 по 26 апреля в Хабаровске прошел проект «Мама-предприниматель», основным партнером которого является банк «Открытие». В этом году бесплатное обучение основам предпринимательства прошли 34 хабаровчанки, 27 из них представили проекты на конкурс жюри.

В течение пяти дней участницы проекта посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами, получали персональные рекомендации от предпринимателей, знакомились с юридическими основами, действующими системами налогообложения, основными элементами бизнес-модели, показателями финансовых расчетов проектов и методами генерации бизнес-идей.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 27 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи, среди которых были фермерское хозяйство «Сливки ферма», аутсорсинговая компания «Сметное дело», команда нянь «Трепетное чувство», мастерская столярного дизайна и другие. Все они награждены грамотами и дипломами.

Победительницей конкурса бизнес-идей стала Марина Зарицкая с проектом по созданию центра логических игр Brain Cube. Ее бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту 100 000 рублей от Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Также Марина теперь может воспользоваться бесплатным открытием и обслуживанием расчетного счета в банке «Открытие».

В конкурсное жюри вошли представители организаторов Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Благотворительный фондAmway «В ответе за будущее»), представители банка «Открытие» (партнера проекта «Мама-предприниматель»), а также представители администрации города.

Напомним, образовательный проект «Мама-предприниматель» проводится с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Уникальность проекта в том, что он реализуется совместно c представителями государства, бизнеса и некоммерческого сектора. Обучение помогает женщинам обрести финансовую независимость, поддержать семью и реализовать свои мечты.

«Согласно данным Индекса женской предпринимательской активности WBI (Woman Business Index), основными барьерами для старта бизнеса женщины считают отсутствие стартового капитала, недостаток знаний и опыта, а также неуверенность в себе. Программа «Мама-предприниматель» формирует практические навыки ведения бизнеса. Проект позволяет сделать первые шаги в открытии бизнеса, в том числе женщинам, находящимся в декретном отпуске. Сейчас мы наблюдаем тренд на кастомизацию и таргетирование в социальном разрезе бизнес-клиентов. В 2019 году банк «Открытие» ориентируется на пакеты услуг для малого бизнеса и создает специальные продукты и предложения для женщин-предпринимателей», – отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» НадияЧеркасова.

Организаторы проекта «Мама-предприниматель» – Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Корпорация МСП и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». Федеральный партнер – Банк «Открытие».