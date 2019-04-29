Компания ИСК «Патрокл» построила и ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 240 квартир. В реализованный по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестпроект резидент СПВ вложил более 1,1 млрд рублей.

Построенный 25-этажный дом является частью жилого комплекса «Меридианы Патрокла». Строительство еще двух домов этого комплекса планируется завершить в октябре и декабре 2019 года.

«В построенном доме куплены почти все квартиры, в настоящее время на продаже остаются 28 трехкомнатных квартир, — говорит генеральный директор ООО ИСК «Патрокл» Эдуард Рассолов. — Как резидент свободного порта Владивосток, компания будет пользоваться льготами по налогам на прибыль. Уже сейчас мы платим пониженные страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС».

Напомним, для резидентов СПВ и ТОР действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка. Самый удобный способ получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО «КРДВ».

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 59,7 млрд рублей, создав 7194 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1190. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет около 616 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 62,6 тысячи рабочих мест.