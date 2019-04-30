В дни Светлой Пасхи 5 мая на сцене, расположенной возле колеса обозрения, состоится Дальневосточный Пасхальный фестиваль.
Участниками яркого праздничного концерта станут православные вокальные коллективы, воскресные школы, действующие при храмах и приходах Хабаровска и Хабаровского края. Большую концертную программу готовят учащиеся школы искусств при Хабаровском институте культуры.
Свои лучшие творческие номера подготовят известные фольклорные ансамбли песни и танца, а также молодежные творческие коллективы ВУЗов города.
В этот день возле сцены состоится благотворительна акция «Пасхальный пирог», участие в которой примут прихожане храмов и гости набережной. Большая часть пасхальных пирогов будет отвезена в больницы, детские дома и дома престарелых.
В парковой зоне набережной пройдут мастер-классы «Светлая пасха» с участием маленьких гостей набережной.
В ходе пасхального фестиваля монастырь с. Петропавловка, храмы и приходы Хабаровска представят пасхальную продукцию собственного производства: ароматную выпечку, травяные чаи, мед.
Начало Фестиваля в 13:00 часов.
Эта запись была опубликована 30.04.2019в 22:01. В рубриках: Общество.
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