В дни Светлой Пасхи 5 мая на сцене, расположенной возле колеса обозрения, состоится Дальневосточный Пасхальный фестиваль.

Участниками яркого праздничного концерта станут православные вокальные коллективы, воскресные школы, действующие при храмах и приходах Хабаровска и Хабаровского края. Большую концертную программу готовят учащиеся школы искусств при Хабаровском институте культуры.

Свои лучшие творческие номера подготовят известные фольклорные ансамбли песни и танца, а также молодежные творческие коллективы ВУЗов города.

В этот день возле сцены состоится благотворительна акция «Пасхальный пирог», участие в которой примут прихожане храмов и гости набережной. Большая часть пасхальных пирогов будет отвезена в больницы, детские дома и дома престарелых.

В парковой зоне набережной пройдут мастер-классы «Светлая пасха» с участием маленьких гостей набережной.

В ходе пасхального фестиваля монастырь с. Петропавловка, храмы и приходы Хабаровска представят пасхальную продукцию собственного производства: ароматную выпечку, травяные чаи, мед.

Начало Фестиваля в 13:00 часов.