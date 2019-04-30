В 2019 году Хабаровскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату услуг медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни по программе «Родовый сертификат» выделено 146,7 млн. руб.

За оказанные в течение I квартала 2019 года услуги в медицинские организации перечислено 42, 9 млн. рублей.

За три месяца 2019 года в Хабаровском крае на свет появилось 3 126 новорожденных: 1 652 мальчика и 1 474 девочки.

Больше всего малышей — родилось в г.Хабаровске.

Лидером по количеству новорожденных стал КГБУЗ «Перинатальный центр» – 665 детишек, из них 351 мальчик и 314 девочек.

За указанный период родилось 34 двойни, рекордсменом по числу двоен также является КГБУЗ «Перинатальный центр».

Первенцев родилось 1055, вторыми детьми пополнились 1267 семей, третьими — 804 семьи.

Средний рост малышей составил — 53 см, вес — 3350 грамм. Средний возраст мам — 30 лет. Самым плодотворным днем по рождаемости был вторник.