Под таким названием 1 мая в парковой зоне стадиона им.Ленина состоятся яркие праздничные мероприятия, участниками которых станут жители и гости Хабаровска.

В 12 часов со стороны северных ворот стадиона им.Ленина в районе памятника маршалу Александру Василевскомугостей парка будет встречать духовой оркестр Восточного округа войск национальной гвардии. Музыканты подготовили праздничную ретро-программу для ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил РФ.

В 12:30 часов на фонтанной площади состоится торжественная церемония запуска самого большого на Дальнем Востоке музыкального пешеходного фонтана. В этом году почётное право нажать символическую кнопку запуска фонтанного комплекса будет предоставлено спортсменам. Среди них победитель чемпионата мира по киокусинкай 2018 г. Ксения Засорина, чемпион Дальневосточного федерального округа 2018 года по боксу Гриньков Дмитрий, победитель первенства России 2019 года по самбо Шитикова Анастасия и другие спортсмены, которые достойной отстаивали спортивную честь нашего Хабаровского края на федеральных и международных соревнованиях. Кульминацией запуска фонтана станет яркий танцевальный флешмоб. В нем примут участие более 200 юных танцоров, представляющих танцевальные школы и студии Хабаровска и Хабаровского края.

В этот майский день на сцене, расположенной возле колеса обозрения, состоится большой праздничный концерт. Откроет праздничную концертную программу духовой оркестр Хабаровского краевого колледжа искусств под руководством Петра Ленского. Специально к празднику свои лучшие творческие номера подарят зрителям вокальные и танцевальные детские коллективы Хабаровска.

В этот день на стадионе им. Ленина будет работать сразу несколько праздничных развлекательных площадок. Среди них выставка техники, полевая кухня, выставка- ярмарка декоративно-прикладного творчества, спортивные мастер-классы и спортивные соревнования, эстафеты и показательные выступления региональных федераций по различным видам спорта и многое другое.