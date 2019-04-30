С 15 по 17 мая при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Конфедерации индийской промышленности (CII) состоится визит индийской бизнес-миссии во Владивосток.

В состав делегации войдут представители индийских компаний в области золотодобычи, логистики, энергетики, производства бриллиантов, строительства инфраструктуры, производства и дистрибьюции чая, маркетинга и консалтинговых услуг.

16 мая индийская бизнес-миссия примет участие в пленарной сессии, на которой будут рассматриваться направления индийского-российского сотрудничества в ДФО. Члены делегации посетят фабрику по огранке алмазов резидента свободного порта, компания «КГК ДВ» – дочернего предприятия индийской корпорации KGK.

17 мая планируется посещение производственно-логистического комплекса «Авиаполис «Янковский», где индийская делегация сможет ознакомиться с работой компаний.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта