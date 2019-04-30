Дата | 30.04.2019 В рубриках: Общество
С 15 по 17 мая при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Конфедерации индийской промышленности (CII) состоится визит индийской бизнес-миссии во Владивосток.
В состав делегации войдут представители индийских компаний в области золотодобычи, логистики, энергетики, производства бриллиантов, строительства инфраструктуры, производства и дистрибьюции чая, маркетинга и консалтинговых услуг.
16 мая индийская бизнес-миссия примет участие в пленарной сессии, на которой будут рассматриваться направления индийского-российского сотрудничества в ДФО. Члены делегации посетят фабрику по огранке алмазов резидента свободного порта, компания «КГК ДВ» – дочернего предприятия индийской корпорации KGK.
17 мая планируется посещение производственно-логистического комплекса «Авиаполис «Янковский», где индийская делегация сможет ознакомиться с работой компаний.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Эта запись была опубликована 30.04.2019в 22:04. В рубриках: Общество.
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