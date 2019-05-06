8 мая на железнодорожном вокзале Хабаровска почтовые открытки, посвященные «Поезду Победы», раздадут ветеранам и участникам акции.

Тираж открыток, посвященных «Поезду Победы», составляет 300 экземпляров. Сотрудники Почты России в первую очередь подарят их ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых сражений, работникам тыла, которые станут главными гостями праздника. При желании открытки можно будет сразу подписать и с помощью представителей почтовой службы отправить адресату. Сотрудники Почты России сопроводят пассажиров поезда от железнодорожного вокзала до станции «Хабаровск 2».

Патриотическая акция проводится в сотрудничестве с компанией РЖД, которая является её основным организатором. Ретро-поезд на паровозной тяге с тремя плацкартными вагонами, украшенный баннерами с тематикой Великой Победы, будет выставлен на 12 путь первой платформы станции Хабаровск в 9.30. Отправление поезда до станции Хабаровск-2 запланировано на 10.10.