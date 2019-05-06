В Хабаровске впервые в истории состоялось первенство России по тхэквондо ВТ среди юниоров. В краевой центр съехалось порядка 500 сильнейших тхэквондистов из 47 регионов страны. Спортсмены боролись не только за титул победителей, но и за путевки на первенство Европы

В соревнованиях выступили юниоры 15-17 лет. Захватывающие поединки олимпийской дисциплины проходили одновременно на 5 доянгах.

Хабаровский край представлял 21 спортсмен. Среди них — призеры первенств Дальнего Востока и международных турниров в Китае и Корее. Лидеры нашей сборной Влада Котляр, Диана Махмадова, Алла Киселева, Анастасия Бандорина

успешно прошли первые два круга соревнований, но в третьем — потерпели поражения, и в итоге заняли седьмое, восьмое, девятое и десятое места в своих возрастных и весовых категориях.

— Войти в десятку сильнейших на первенстве России – очень приличный результат для наших спортсменов. Конечно, мы стремились попасть в призовую тройку, но немного не получилось. Очень серьезная конкуренция, среди участников были победители российских. европейских и мировых первенств. Наши девочки уступили в напряженной борьбе, — рассказал Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края.

В числе почетных гостей турнир посетили: Президент Союза тхэквондо России, Вице-президент Европейского союза тхэквондо — Анатолий Терехов и Вице-Президент федерации тхэквондо провинции Кёнги-до (Республика Корея) — Лим Ёнг Сон. Анатолий Терехов специально прилетел в Хабаровск, т.к. рассматривал краевой центр как базу для подготовки сборной страны к Олимпийским играм.

— Федерация тхэквондо Хабаровского края организовала турнир на самом высоком уровне. Мандатная комиссия, процедура взвешивания, сами поединки – проходили без задержек. Были организованы видео повторы, которые выводилась на экраны для зрителей, оформление зала было очень красочным. Работа волонтеров, торжественная церемония открытия, показательные выступления вызвали массу положительных эмоций у гостей. Спортсмены и тренеры западных регионов страны – Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга благодарили за теплый прием, говорили, что в Хабаровске провели соревнования круче, чем на Европейских первенствах. Но, за все дни соревнований не было ни одной телекомпании, ни один представитель министерства спорта не встретился с президентом Союза тхэквондо России, не обсудил возможность подготовки сборной страны в Хабаровске перед Олимпиадой. И видя незаинтересованность руководства, Анатолий Терехов поменял билеты, и покинул краевой центр, не дожидаясь окончания первенства России. Очень обидно, что мы со своей стороны сделали все, чтобы популяризировать наш город и тхэквондо в краевом центре, а спортивные чиновники не нашли времени для встречи с президентом Союза тхэквондо России, — сказал Икромхон Яхябоев.