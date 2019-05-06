В посёлке Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды будущие чемпионы тренируются в детском спортивном лагере, который построили на «дальневосточных гектарах» известные местные тренеры, энтузиасты восточных единоборств. Тема детско-юношеского спорта для этих мест актуальна: на острове Кунашир проживает около 7000 человек, из них почти 2000 это дети.Когда было объявлено о начале второго этапа программы «Дальневосточный гектар», тренер-преподаватель Федерации карате Южно-Курильска Виктория Кучерова подала заявку на предоставление земельного участка одной из первых.

Семья оформила сразу два гектара неподалеку от села Горячий Пляж, рядом с известным на Кунашире источником термальных вод. Вид использования был определен сразу – организация и обустройство детского лагеря, предназначенного для проведения спортивных сборов и отдыха детей и подростков.Тренировки и соревнования проходили в этих местах на охотском побережье Кунашира и раньше – ещё в 2016 году там был организован палаточный лагерь на берегу моря, в котором в летнее время дети отдыхали и занимались спортом.

Начиная с 2017 года спортивный лагерь продолжил свою работу уже на законно выделенных участках – тогда же он приобрёл официальное имя и стал называться «Чемпион». В 2018 году на кунаширских «дальневосточных гектарах» появились первые капитальные постройки: было установлено четыре дома и столовая для детей. Этим летом к строениям добавится баня — она уже приобретена и доставлена на остров с материка.«Наши ребята неоднократно становились победителями и призерами первенств России, ДФО, Сахалинской области, международных соревнований по карате — и это при населении Кунашира всего в семь тысяч человек, — рассказывает Мария Косолапова, председатель комитета по управлению муниципальной собственностью МО Южно-Курильский городской округ. – Руководителем и основным тренером нашей спортивной базы является президент Федерации карате Южно-Курильска Илья Кучеров.

Он сам действующий спортсмен, двукратный чемпион Европы, победитель и призёр Кубков мира, чемпионатов и первенств России по карате. По окончании учёбы в Москве Илья решил вернуться домой на острова – и даже не в родной Южно-Сахалинск, а на Курилы, куда к тому времени переехали его родители. Иметь такого именитого тренера для нас большая удача».

По словам Марии Косолаповой, детский лагерь «на гектарах» с большим удовольствием посещают родители юных спортсменов – они принимают активное участие в играх и конкурсах, занимаются благоустройством территории, а по вечерам становятся зрителями концертов и театрализованных постановок. Не забывают организаторы и о патриотическом воспитании подрастающего поколения — неформальное шефство над юными спортсменами взяла расположенная неподалёку войсковая часть, которую ребята периодически посещают с экскурсиями.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день в Сахалинской области заключено 8035 договоров безвозмездного пользования. Практически половина заявителей взяли гектар под индивидуальное жилищное строительство, 23% используют участок в садоводческих целях, 21% занимаются на землях сельским хозяйством.Для получателей «дальневосточных гектаров» в Сахалинской области доступно 35 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ.

В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства, компенсация расходов на строительство индивидуального жилого дома. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Сахалинской области, составила более 58 миллионов рублей.