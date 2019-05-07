Одиннадцать дальневосточных регионов получат в течение трех лет межбюджетные трансферты в размере 1,07 млрд рублей в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В текущем году Дальний Восток получит более 360,3 млн рублей, еще 338,1 млн будет выделено в 2020 году и 370,2 млн в 2021 году. В течение трех лет Республика Бурятия получит 157,7 млн рублей, Республика Саха (Якутия) – 287,2 млн рублей, Забайкальский край – 143,4 млн рублей, Камчатский край – 39,8 млн рублей, Приморье – 96,5 млн рублей, Хабаровский край – 87,8 млн рублей, Амурская область – 145,8 млн рублей, Магаданская область – 26,5 млн рублей, Сахалинская область – 25,5 млн рублей, Еврейская автономная область – почти 40 млн рублей, Чукотка – 26,5 млн рублей.

Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта. За счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Поддержку инвесторам в сфере сельского хозяйства готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). По мнению генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, объем инвестиций в сельскохозяйственную сферу будет возрастать. «Поддержка инвестиций в сельское хозяйство – одно из направлений деятельности нашего Агентства. Мы видим интерес инвесторов в этой сфере как со стороны российского бизнеса, так и со стороны зарубежных предпринимателей. За последние несколько лет инвесторы приступили к реализации более 40 проектов в области сельского хозяйства на общую сумму 520 млрд рублей. Востребованность этого сегмента экономики на Дальнем Востоке высокая. Наше Агентство сопровождает порядка 40 проектов с объемом инвестиций 368,2 млрд рублей. Заключено соглашений по 32 проектам с объемом инвестиций 287,4 млрд рублей, в процессе подписания еще два соглашения. Фактически проинвестировано более 24,2 млрд рублей. Проекты в области сельского хозяйства активно развиваются в Приморье, Амурской области. Ряд проектов реализуется на Сахалине. Это строительство свиноводческих комплексов, теплиц, комплексов по переработке молока, выращиванию сельхозкультур и другие», — отметил он.

Леонид Петухов напомнил, что при поддержке Минвостокразвития России на Дальнем Востоке реализуется 18 сельскохозяйственных проектов, заявленных как ориентированные на внутренний рынок и экспорт производимой продукции. Из них восемь проектов специализируются в сфере растениеводства и производства продукции из растительного сырья, 6 проектов — в сфере животноводства, три проекта — на хранении и транспортировке сельхозпродукции, один — в сфере производства кормов для животных и их хранения.

По словам главы АНО АПИ, развивается взаимодействие в сфере сельского хозяйства с крупнейшим партнером Дальнего Востока – Китаем. В 2018 году экспорт продукции АПК из Дальневосточного федерального округа в Китай составил 1,84 млрд долл. США. Это 49% от всего объёма экспорта продукции АПК из ДФО. Сейчас российская сторона планирует увеличить экспорт продукции в КНР. «Большим стимулом для развития сельского хозяйства стало подписание во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Китай протокола о поставке молочного стада крупного рогатого скота из Китая на Дальний Восток, потому что в дальневосточных регионах недостаточно молочного стада. И в обратную сторону — о поставках молока из России в Китай. Мы видим очень большой интерес к этому сегменту со стороны китайцев. Так как наша продукция справедливо имеет репутацию экологически чистой, многие китайские компании заинтересованы размещать в партнерстве с русским бизнесом предприятия на Дальнем Востоке и экспортировать молочную продукцию в государства Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил он, отметив, что в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение Правительства РФ проекты Протокола о фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из РФ в КНР. Также дальневосточные производители готовы осуществлять в КНР поставку свинины при положительном решении китайской стороны. Речь идет об объеме поставок порядка 1 млн тонн в ближайшие 3 года.

Интерес к молочному бизнесу на Дальнем Востоке проявляют инвесторы из Вьетнама. Одна из таких компаний TH True Milk уже получила участки в составе территории опережающего развития и осуществляет их обработку. Активно развиваются предприятия отечественных предпринимателей, которые также планируют в перспективе поставлять молочную продукцию за рубеж.

«В конце апреля наше Агентство оказало содействие по организации визита бизнес-миссии таиландской компании «Чароен Покпанд Фудс». Предварительно обсуждались возможности реализации проектов по производству мясной продукции, в том числе строительства свиноводческого комплекса и птицефабрики по выращиванию бройлеров. Потенциально компания готова рассматривать проекты во всех субъектах Дальнего Востока. Безусловно, мы будем оказывать инвестору всю необходимую поддержку», — пояснил Леонид Петухов.