ДВГУПС стал первым вузом в Хабаровском крае, с которым Министерство здравоохранения Хабаровского края подписало соглашение о реализации совместного проекта «Здоровое студенчество».

Соглашение подписали ректор ДВГУПС Юрий Давыдов и министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

В своем приветственном слове Александр Витько подчеркнул:

— Студенты ДВГУПС — это будущие инженеры, управленцы, экономисты, которые формируют будущее нашего региона. Поэтому им так важно беречь собственное здоровье, создавать здоровые семьи и, соответственно, развиваться как с личностной, так и с профессиональной точки зрения.

Также Александр Витько отметил, что просвещение молодежи в вопросах укрепления и сохранения собственного здоровья, формирования здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью является частью краевого проекта «Здоровое студенчество».

Проект будет направлен на просвещение молодежи по вопросам укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, а также на раннее выявление и коррекцию факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний.

Впервые на территории Хабаровского края будет организована система выздоровления студентов с привлечением центров здоровья, главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Хабаровского края, специалистов Центра медицинской профилактики. Результатом проекта станет научно-обоснованный, методически выстроенный комплекс мероприятий, актуальный именно для ДВГУПС.

Предметом соглашения является межведомственное взаимодействие, поэтому очень важно, чтобы рекомендации, предоставленные центром медицинской профилактики были поддержаны и реализованы в стенах вуза.