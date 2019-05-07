ДВГУПС стал первым вузом в Хабаровском крае, с которым Министерство здравоохранения Хабаровского края подписало соглашение о реализации совместного проекта «Здоровое студенчество».
Соглашение подписали ректор ДВГУПС Юрий Давыдов и министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
В своем приветственном слове Александр Витько подчеркнул:
— Студенты ДВГУПС — это будущие инженеры, управленцы, экономисты, которые формируют будущее нашего региона. Поэтому им так важно беречь собственное здоровье, создавать здоровые семьи и, соответственно, развиваться как с личностной, так и с профессиональной точки зрения.
Также Александр Витько отметил, что просвещение молодежи в вопросах укрепления и сохранения собственного здоровья, формирования здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью является частью краевого проекта «Здоровое студенчество».
Проект будет направлен на просвещение молодежи по вопросам укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, а также на раннее выявление и коррекцию факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний.
Впервые на территории Хабаровского края будет организована система выздоровления студентов с привлечением центров здоровья, главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Хабаровского края, специалистов Центра медицинской профилактики. Результатом проекта станет научно-обоснованный, методически выстроенный комплекс мероприятий, актуальный именно для ДВГУПС.
Предметом соглашения является межведомственное взаимодействие, поэтому очень важно, чтобы рекомендации, предоставленные центром медицинской профилактики были поддержаны и реализованы в стенах вуза.
Эта запись была опубликована 07.05.2019в 19:47. В рубриках: Медицина.
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