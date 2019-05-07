В День Победы с первыми лучами солнца на территории стадиона им.Ленина будет выставлена военная техника. Представленные ретро экспонаты заинтересуют и взрослых, и детей, которые смогут сфотографироваться на фоне уникальной военной выставки. Среди экспонатов экспозиции гаубица Д-30, миномет 2Б11, РСЗО 2Б17М «Торнадо», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ 23632-18 «Пикап», КамАЗ-6973, «Тайфун-К», ТС-223115 «Тигр», 2А65 «МСТА-Б», комплект РЭБ «Красуха-4» и другая техника.

В этот день на набережной будет особенно многолюдно в зоне работы полевой кухни. С 12 до 13 часов военные традиционно будут кормить детей ароматной солдатской кашей.

В 10:00 по московскому времени на интерактивном экране УКСК состоится прямая трансляция парада Победы на Красной площади столицы. В прошлом году тысячи хабаровчан пришли на стадионе им.Ленина, чтобы посмотреть главный военный парад страны.

Вечером в 18:00 на сцене набережной пройдет большой праздничный концерт «Ликуй и пой Победная Весна!». В этом году он будет длиться почти четыре часа. Концертная программа состоится при участии молодежных творческих коллективов, ансамблей песни и пляски Восточного военного округа, Управления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В 22:00 вечернее небо стадиона им.Ленина украсит праздничный салют Победы.