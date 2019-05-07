В Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения. Теперь граждане старше 40 лет смогут проходить обследование каждый год. При этом им в обязательном порядке будут делать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В свете новых поправок диспансеризация по-прежнему остается добровольной и бесплатной. Граждане с 18 лет могут проходить осмотры раз в три года. Особые условия предусмотрены для людей старше 40 лет. Также нововведением станет то, что вскоре попасть на диспансеризацию можно будет по субботам, а также в вечернее время. Для этого в краевую программу диспансеризации населения вносятся поправки, — сообщила заместитель начальника управления минздрава края Ирина Филимончикова.

Пройти профосмотры в регионе можно по полису ОМС в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Поликлиника должна обязательно иметь лицензию на оказание этого вида медицинских услуг.