Международная речная навигация между Хабаровском и Фуюанем (КНР) открывается завтра, 8 мая. Такое решение было принято на координационном совете речного пункта пропуска через государственную границу РФ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— В этом году в связи с экстремально низким уровнем реки Амур задержалось открытие пункта пропуска «Хабаровск». Поэтому акционерным обществом «Хабаровскводтранс» были организованы дноуглубительные работы по выемке грунта с береговой линии, — сообщил начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта края Владимир Березовский.
Накануне караван из двух веранд и дебаркадеров был установлен около причала №1 речного вокзала. До 6 мая было произведено подключение всех систем водоснабжения, электроснабжения, линий связи, необходимых для обеспечения работы государственных контрольных служб, оформляющих прибытие и убытие судов и туристов.
— У хабаровчан появилась возможность в праздничный день посетить соседний Фуюань, как и у китайских туристов встретить День Победы в городе воинской славы Хабаровске, — отметили в министерстве.
Напомним, в прошлом году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань выехало 47 351 человек. В зимний период между городами действует воздушное сообщение.
Эта запись была опубликована 07.05.2019в 20:05. В рубриках: Общество.
- В регионе вступили в силу новые правила диспансеризации
- В Хабаровске незаконно торговали яблоками и грушами
- День Победы на набережной Хабаровска
- Более 1 млрд рублей получит Дальний Восток на поддержку фермеров и развитие сельхозкооперации
- Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире