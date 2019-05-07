Министерство ЖКХ Хабаровского края разработает типовые методики расчета платы за жилищные услуги и ознакомит с ними население. Такую задачу перед ведомством поставил губернатор Сергей Фургал. Глава региона провел совещание, на котором власти вместе с общественниками и экспертами искали способы регулирования в этой сфере. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации краевого министерства ЖКХ, в настоящее время начисление платы за жилищные услуги не регулируется государством. Управляющие компании и администрации ТСЖ сами определяют стоимость работ и услуг, исходя из затрат, которые им выставляют подрядные организации. Затем эти сметы предлагают утвердить собственникам жилья, после чего люди уже обязаны платить по согласованным расценкам.

— Мы получаем картину, что в двух абсолютно однотипных домах жильцы могут платить суммы, отличающиеся в два раза. При этом вмешиваться власти не могут, так как жильцы сами утвердили размер оплаты. В свою очередь, жильцы не понимают, насколько объективны расчеты, — рассказал представитель общественности Сергей Зражевский.

Предварительный анализ, проведенный общественниками, показывает, что в среднем размер платы должен составлять примерно 30 рублей с квадратного метра. Он зависит от состояния дома, его этажности, наличия технических устройств, стоимости ремонтов и материалов, других параметров. Поэтому суммы платежей могут отличаться, но не в разы. Однако, бывают случаи, когда жильцы действительно сами решили платить больше для, того чтобы создать более комфортные условия. Но, как показывает практика, такие примеры не многочисленны.

— Для решения этой проблемы предлагаю два пути. Нужно подготовить обращение в министерство строительства и ЖКХ РФ о внесении поправок в законодательство, которые разрешат властям регулировать начисление жилищной платы. Одновременно мы должны разработать типовые расчеты для каждого вида домов, по которым любой житель сможет примерно сопоставить нормативные расценки с фактическими. Тогда недобросовестные управленцы не смогут так легко согласовывать свои сметы. Люди начнут задавать вопросы, а мы будем реагировать, — подчеркнул Сергей Фургал.

Сейчас в Российской Федерации плата за услуги ЖКХ разделена на коммунальную, которая полностью регулируется государством, и жилищную, куда входят различные услуги по ремонту и содержанию домов, в том числе вывоз мусора. Именно в части начисления последней возникает больше всего противоречий.