В правительстве края планируют разработать эффективные механизмы сбыта, которые помогут владельцам «дальневосточных гектаров» реализовать собственную продукцию, выращенную на земельных участках. Сейчас организован сбор предложений от участников федеральной программы. Обобщаются сведения об объемах, наименовании и востребованности реализации продукции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

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Между тем, в Хабаровском крае есть успешные практики самостоятельной организации сбыта сельскохозяйственной продукции гектарщиками. Так, Михаил Утробин на своем участке построил молочную ферму и завез первое поголовье коров. Молоко реализуют на фермерских рынках и на интернет-площадке (создали в интернете). В начале года вместе с женой они открыли собственный пункт выдачи практически в самом центре Хабаровска.

Сергей Суровцев взял «дальневосточный гектар» в районе им. Лазо под пчеловодство. Наладил сбыт продукции (мед, иван-чай и т.д.) через ярмарки выходного дня, на фермерских рынках. В настоящее время оформляет торговую точку в районе набережной Хабаровска. Является учредителем межрегионального общественного движения «Мы – Гектарщики!».

Автор проекта по разведению коз на гектаре «Зорькино поле» успешно реализует козье молоко. Продукция пользуется спросом среди хабаровчан. Планы у фермера грандиозные — возродить козоводство в крае, увеличить потомство до 300 голов, получить краевой грант на развитие фермы молочного направления.

Напомним, на сегодняшний день в безвозмездное пользование гражданам на территории Хабаровского края предоставлено порядка 9 тысяч участков. С начала действия федерального закона поступило свыше 18 тысяч заявлений на оформление земли. Граждане выбирают земли под жилищное строительство, предпринимательскую деятельность, туризм и рекреацию. Сельское хозяйство также является достаточно популярным видом разрешенного использования «дальневосточных гектаров». Его выбрали порядка 11 процентов обладателей бесплатных наделов.