Анонимное экспресс-тестирование смогут пройти жители Хабаровского края в рамкахВсероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Ее мероприятия начнутся в Хабаровске 14 мая. В течение недели специалисты планируют обследовать сотрудников нескольких организаций, провести научно-практическую конференцию, посвященную проблеме СПИДА, а также организовать экспресс-тестирование на улицах городах, во время которого любой желающий сможет анонимно сдать анализы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Хабаровский край станет одним из 14 регионов, где пройдет акция. Ее организаторами выступают Фонд социально-культурных инициатив, Минздрав РФ, Попечительский совет Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Главная цель – как можно шире осветить проблему заболеваемости СПИДом, привлечь к ее решению представителей органов исполнительной и законодательной власти, экспертов, а также общественников, — сообщают организаторы.

Для Хабаровского края акция еще имеет и огромное профилактическое значение. В последние годы ВИЧ-инфекция в регионе уже распространяется не только в фиксированных социальных группах, но и среди общего населения. В эпидпроцесс вовлечены трудоспособные люди в возрасте 18-45 лет. В более чем 80% случаев передача вируса происходит половым путем.