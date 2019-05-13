В истории с местом проживания тигрицы Тайга власти Хабаровского края поставили точку. Принято решение передать краснокнижную кошку в дар Приморскому краю. Ранее на имя губернатора Хабаровского края пришло соответствующее письмо из администрации Приморья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— По тигрице Тайге, также как было в случае и с тигром Амуром, принято решение передать ее в Приморский край. Мы изучили условия содержания животного, а также общественное мнение и пришли к выводу, что в Приморье есть все необходимое для комфортного проживания тигрицы, — сообщил министр имущественных отношений края Олег Ожегов.

Напомним, тигрица Тайга родилась в Хабаровском зоосаде им. Сысоева летом 2012 года, после чего вместе со своим братом – тигром Амуром — была передана на временное содержание в Приморский сафари-парк по международной программе размножения амурского тигра. Когда срок участия истек, тигрицу вернули в Хабаровский край. В планах руководства зоосада им. Сысоева было передать тигрицу по той же программе в Алматинский зоосад.

Однако общественность и Приморского, и Хабаровского края разделилась во мнении. Большинство жителей двух регионов выступили за то, чтобы тигрицу оставили в привычных ей условиях проживания – в Приморском крае.

Для изучения общественного мнения открытое голосование организовали и в краевом министерстве культуры. Неделю назад на официальном сайте министерства был размещен опрос. Из 166 проголосовавших 111 человек высказались за передачу Тайги в дар Приморскому краю. 51 проголосовавший выступил за то, чтобы оставить тигрицу в Хабаровске. Еще 4 человека проголосовали за передачу животного в другой зоопарк.