Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» осуществили газификацию котельной новой жилой застройки в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Планируется, что новая котельная обеспечит теплом и горячим водоснабжением около 2000 квартир, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры строящегося микрорайона.

Хабаровские газовики выполнили работы по подключению котельной к действующему газопроводу высокого давления и произвели подачу «голубого топлива» на новый объект «малой энергетики» для осуществления пуско-наладочных работ.

Для присоединения нового объекта специалисты газовой компании использовали современную технологию «врезки под давлением», которая позволяет подключать новых потребителей к действующим газораспределительным сетям без остановки газоснабжения существующих абонентов (СЗК «Платинум Арена», Дальневосточный завод энергетического машиностроения, котельная МТЦ «Выборгский», асфальтовый завод и др.).