Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» осуществили газификацию котельной новой жилой застройки в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Планируется, что новая котельная обеспечит теплом и горячим водоснабжением около 2000 квартир, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры строящегося микрорайона.
Хабаровские газовики выполнили работы по подключению котельной к действующему газопроводу высокого давления и произвели подачу «голубого топлива» на новый объект «малой энергетики» для осуществления пуско-наладочных работ.
Для присоединения нового объекта специалисты газовой компании использовали современную технологию «врезки под давлением», которая позволяет подключать новых потребителей к действующим газораспределительным сетям без остановки газоснабжения существующих абонентов (СЗК «Платинум Арена», Дальневосточный завод энергетического машиностроения, котельная МТЦ «Выборгский», асфальтовый завод и др.).
Эта запись была опубликована 15.05.2019в 19:36. В рубриках: Общество.
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