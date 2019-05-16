Дикая рысь, отловленная 15 мая 2019 года в Кировском районе Хабаровска, была выпущена на свободу в естественную среду обитания. Животное при отлове не пострадало. Об этом передаёт NewsKhab.ru с ссылкой на министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Сообщение о появлении дикой рыси поступило на телефон единой дежурной службы 911 вечером 15 мая. Бдительные хабаровчане заметили животное в районе жилых домов №№ 9-11, расположенных на улице Чкалова краевого центра. Поблизости в этом же районе находится также детский сад.

Оперативная группа по урегулированию конфликтов между человеком и животными при министерстве природных ресурсов Хабаровского края незамедлительно отреагировала на данное сообщение и в 20:40 рысь была поймана.

— Животное здорово, на вид ей около 2 лет, — прокомментировал ситуацию начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак. — Предположительно рысь перешла через реку по льду еще весной и поселилась возле Хабаровска в прибрежной полосе леса.

Появление рыси в населенных пунктах края явление нередкое: в 2019 году это уже третий зарегистрированный случай. До этого аналогичные сигналы поступали от жителей поселков Переяславка и Хор. В первом случае рысь была отловлена, после чего ее транспортировали в тайгу и выпустили. В поселок Хор рысь больше не заходила.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края напоминает о неободимости проявлять осторожность при появлении на территории населенных пунктов диких животных и незамедлительно сообщать об этом по телефону единой дежурной службы.