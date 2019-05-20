Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, примет участие в специализированной выставке «Энергетика Дальневосточного региона. Энергосбережение-2019», которая будет проходить в Хабаровске с 23 по 25 мая при поддержке комитета Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса. В этом году мероприятие состоится в 17-й раз и соберет на одной площадке ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для тепло- и электросетей.

Стенд Legrand будет представлен в рамках инновационного пространства «Город света» Ассоциации «Русский Свет». Гости смогут встретиться с представителями компании, познакомиться с комплексными решениями Legrand и полным спектром предложений по продукции. Группа Legrand рада пригласить гостей и участников мероприятия посетить свой стенд.

Кроме того, в программе выставки – семинар на тему: «Предложение Legrand для ритейл». Иван Рахуба, руководитель группы продаж Legrand Дальний Восток, расскажет об ассортименте электроустановочного и модульного оборудования компании для реализации на розничном и мелкорозничном уровне.

«Legrand сотрудничает с дистрибьютором «Русский Свет» уже на протяжении 15 лет и на постоянной основе участвует в выставках «Город света», проходящих на территории России, – отмечает Иван Рахуба. – «Город света» – масштабный специализированный проект, который предоставляет прекрасную возможность ознакомиться с новинками электротехнического рынка и наиболее интересными реализованными проектами».

Ассоциация «Русский Свет» является дистрибьютором продукции Legrand с 2004 года и входит в ТОП — 5 лучших партнеров по продажам. Компания широко представлена на территории РФ и стран СНГ. В свою очередь Legrand в числе ТОП-6 поставщиков Ассоциации, чья продукция наиболее успешно реализуется по общему товарообороту. Среди направлений сотрудничества компаний можно отметить такие каналы, как: ритейл, электрики и электромонтажные организации, ОЕМ-производства, сборщики низковольтных комплектных устройств (НКУ).