В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями на территории Хабаровского края.

По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 мая 2019 года на территории края прогнозируются выпадение интенсивных осадков в виде сильного дождя и грозы, усилением ветра до 18 -23 м/с.

Наиболее опасная погода прогнозируется в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском районах, а также в районе имени Лазо.

В филиале установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу, организованно взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований.

На данный момент серьезных сбоев в энергоснабжении потребителей не зафиксировано. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.