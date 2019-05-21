Почтовые карточки с архивными кадрами Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» выпустила Почта России тиражом 3 тысячи экземпляров. Получить уникальные открытки можно с 29 по 31 мая на площадках фестиваля.

Перед началом и во время представлений на Площади Славы и в СЗК «Платинум Арена» будет работать мобильное отделение Почты России, где можно получить почтовую карточку и бесплатно отправить ее в любую точку мира.

Почтовые карточки содержат QR-код с видеороликами самых ярких выступлений духовых оркестров – участников военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» разных лет.

«Выпуск эксклюзивной почтовой продукции уже стал частью истории фестиваля «Амурские волны». В этом году с помощью Почты России обладатели открыток смогут не только получить теплый привет из Хабаровска, но и увидеть кадры с выступлениями духовых оркестров», — отметил директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

Напомним, что военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» проводится в Хабаровске ежегодно. Это выступления военных музыкантов, в котором сочетается военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных артистов и показательные выступления с оружием. С 27 мая по 2 июня 2019 года в г. Хабаровске в рамках празднования Дня города пройдет VIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» — крупнейшее музыкальное событие дальневосточного региона.