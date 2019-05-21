1 июня в «Эко-парке Воронеж» (село Воронежское 1) состоится традиционный якутский национальный праздник встречи лета –Ысыах, посвященный Году театра в России и Году консолидации в Республике Саха (Якутия).

Организаторы — Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, при поддержке Администрации Усть-Алданского района Якутии и Министерства культуры Хабаровского края, представят гостям и участникам выставки насыщенную программу священного праздника народа Саха.

На берегу Амура раскинется праздничное Тюсюлгэ, будет организована презентация традиционного якутского напитка кумыс, состоятся состязания по национальным видам спорта и конкурс юных красавиц. Также гостей мероприятия ждут национальные обряды, народные игры Якутии и праздничный концерт творческих коллективов из Усть-Алданского улуса Якутии.

В мероприятии ожидается участие руководителей субъектов ДФО, консульств и дипломатических миссий иностранных государств, представителей учебных заведений и национальных диаспор Хабаровска, местных жителей, уроженцев из Якутии.

Ысыах — это народный праздник дружбы и согласия, единства и мира. В нем отражено богатство души, стремление к укреплению взаимопонимания между людьми, сближению и обогащению различных культур.

По традиции якутский Новый год объединит сотни людей, которые принадлежат к разным национальностям и религиям, в этот день бок о бок поют песни, танцуют, водят осуохай нанайцы, армяне, евреи, буряты, украинцы и белорусы и представители других национальностей, проживающих в крае.