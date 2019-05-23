В Виндхуке (Намибия) Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил вопросы российско-намибийского сотрудничества в сфере образования с представителями Министерства образования Республики Намибия и представителями намибийских вузов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В мероприятии приняли участие проректор Намибийского университета науки и техники Праманатан Говердлер, проректор Намибийского государственного университета Пи-Эл Кавин Фрэнк, заместитель директора департамента планирования и обеспечения качества министерства высшего образования Республики Намибия Винсент Ван Рой, декан факультета гуманитарных наук Намибийского университета науки и техники Алина Кей Сегобай.

«Сегодня мы хотели бы поговорить о расширении сотрудничества. В России обучается 377 студентов из Намибии (332 человека на платной основе, а 45 человек по квотам). Мы готовы предложить активизировать сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Это крупнейший университет Дальнего Востока», – считает Юрий Трутнев.

«На встрече присутствуют представители ведущих вузов Намибии. Мы также пригласили на встречу намибийских студентов, которые выражают интерес к обручению в России, в том числе на Дальнем Востоке», – отметила Алина Кей Сегобай.

Юрий Трутнев пригласил представителей намибийских вузов лично посетить ДВФУ и обсудить возможность взаимодействия с руководством университета. «Намибийским вузам проще всего работать с ДВФУ напрямую. Я возглавляю Наблюдательный совет этого университета. У ДВФУ есть ряд сильных направлений. Принято решение о создании в ДВФУ на острове Русский центров ядерной и протонной медицины. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Россия одна из немногих стран, которая обладает компетенциями в этой сфере. Мы можем сотрудничать как по направлению обмена студентов, так и в области формирования и реализации совместных образовательных программ. Многие руководители Намибии обучались в СССР. Уверен, что сотрудничество в сфере образования необходимо усилить. Российская сторона готова рассмотреть вопросы в том числе по поводу увеличения квот», — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что развитие взаимоотношений в сфере образования станет одним из вопросов обсуждения восьмого заседания Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также Юрий Трутнев отметил, что содействие намибийским вузам готово будет оказать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Содействие в активизации сотрудничества в сфере образования оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). «Наиболее востребованными специальностями для Намибии являются медицина, сельское хозяйство, горное дело и инженерный профиль. В ходе переговоров нашего Агентства и руководства ДВФУ достигнута договоренность о готовности вуза при соответствующем решении Правительства РФ расширить количество квот для приема на обучение африканских студентов, в том числе из Намибии, по образовательным программам, соответствующим указанным выше потребностям Намибии. Кроме того, ДВФУ подтверждена готовность осуществлять сотрудничество с Намибией в части исследовательской и научной деятельности», — отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

«Дальневосточный федеральный университет является одним из 10-российских вузов с федеральным статусом. Сейчас в ДВФУ обучаются более 3,5 тыс. человек (15, 22% от общего количества студентов) из 74 стран. По квоте Правительства РФ в ДВФУ обучаются 40 студентов из 16 стран Африки, включая ЮАР, Эфиопию, Намибию, Зимбабве, Замбию, Египет и др. Для студентов из Намибии выделена 1 квота по направлению «Медицинская биохимия», — отметила заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Елена Горчакова.

Благодаря содействию АНО АПИ 26 мая 2017 года между ДВФУ и намибийской фармацевтической группой «Аспен» подписан Меморандум о взаимопонимании по проведению совместных тренингов в области лечения патологий сердечно-сосудистой системы, осуществлению научных исследований и проектов в смежных сферах, организации стажировок студентов-фармацевтов на заводе компании «Нанолек», совместной разработке рекомендаций и стандартов в области лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Напомним, ДВФУ входит в ТОП-100 университетов QS BRICS, а также в тройку лидеров среди российских ВУЗов по медицине и соответствующей научной деятельности. В настоящее время в ДВФУ проходят обучение более 23 тыс. российских и иностранных студентов, которые обучаются более чем на 200 образовательных программах.