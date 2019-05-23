Экспорт дальневосточной продукции стал предметом обсуждения на встрече Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с генеральным директором «МКР Капитал» Михаилом Крыловым и руководителем по маркетингу «Валвис Бэй Коридор Груп» (Walvis Bay Corridor Group) Хашилой Синди-Лу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Завтра состоится восьмое заседание Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Я буду докладывать председателю намибийской части Комиссии – заместителю премьер-министра, министру международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва о той работе, которая у нас проводится. Отмечу, что значительная часть роста товарооборота приходится на продукцию сельского хозяйства. Нужно и дальше развивать это сотрудничество», — отметил Юрий Трутнев.

На встрече обсуждались перспективы экспорта высококачественного риса, а также строительство транспортно-логистического комплекса для поставок риса в Намибию и страны САДК. Компания «МКР Капитал» совместно с «Соджиц» реализует в Приморском крае проект по выращиванию и переработке риса, сои, рапса. Объем севооборота может составить до 10 тыс. га. Страны Африки, в частности Республика Намибия, являются перспективными рынками для сбыта данной продукции. По словам Юрия Трутнева, данный проект мог бы оказать существенное влияние на укрепление взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Намибия.

Поддержку проекта оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). «Проект рассчитан на упаковку около 100 000 тонн круп в год и позволит обеспечить значительный рост товарооборота между нашими странами. «МКР Капитал» планирует создать в свободной экономической зоне порта «Уолфиш Бэй» упаковочное производство, обеспечивающее конкурентоспособность продукции в данном регионе. Рассматривается возможность синергии этого проекта с намибийской компанией «Каптау Пэкенджинг» в части использования производимой ими упаковки», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

«Африка как регион с населением более 1,2 млрд человек является одним из крупнейших потребителей продовольствия. Намечающееся изменение структуры потребления в сторону качественной продукции ставит новые вызовы перед компаниями, которые хотят работать на данном рынке. При этом только физическое присутствие компании в регионе может позволить занять продукции из России значимую долю на африканском рынке. Именно на этом базируется стратегия работы МКР Капитал в данном регионе», – прокомментировал генеральный директор «МКР Капитал» Крылов Михаил.

С «Валвис Бэй Корридор Групп» обсуждался вопрос логистики поставок риса с Дальнего Востока в Намибию. «Мы готовы организовывать встречи с точки зрения транспортной составляющей и готовы сделать все, для успешной реализации проекта», — пояснила Хашила Синди-Лу.

«Валвис Бэй Корридор Групп» – намибийское государственно-частное партнерство, учрежденное в 2000 г. для увеличения загрузки транспортных коридоров «Уолфиш-Бей» и развитию их инфраструктуры. Членами «Валвис Бэй Корридор Групп» являются: Намибийская ассоциация экспедиторов (NAFF), Ассоциация автомобильных перевозчиков Намибии (NAMROAD), Управление портов Намибии (Namport), Ассоциация пользователей порта Уолфиш-Бей (WBPUA), TransNamib Holdings, Торговая палата (NCCI), Министерство финансов Намибии, Департамент таможни Намибии, Министерство торговли Намибии и др.