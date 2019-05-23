Штраф от 10 до 15 тыс. рублей грозит жителю дома №49 по ул. Кузнечной в Кировского района г. Хабаровска. В нарушение требований действующего законодательства, в т. ч. правил безопасного использования газа, он самовольно подключил свое внутриквартирное газовое оборудование к газовой сети.

Это произошло после того, как специалисты газораспределительной организации приостановили газоснабжение квартиры в декабре 2018 года в связи с проведением на кухне ремонтных работ по переносу внутриквартирного газопровода.

22 мая факт несанкционированного подключения был выявлен аварийной бригадой АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в ходе выполнения аварийной заявки хозяина квартиры в аварийно-диспетчерскую службу «104» из-за запаха газа в жилом помещении.

Газовики обратились с заявлением в полицию для привлечения недобросовестного абонента к административному штрафу до 10 тыс. рублей по статье 7.19 КоАП РФ. Кроме того, мужчина должен будет оплатить ущерб газовой компании, возникший за время несанкционированного потребления природного газа.

«Мы не устаем говорить о том, что газовым оборудованием должны заниматься специалисты. Любые самовольные манипуляции с ним незаконны и могут быть опасны», — сказал заместитель генерального директора- главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.