Единственный в Хабаровске этап юбилейного сезона РДС-Восток состоится 8 июня. На парковке «Ерофей-арены» вновь встретятся сильнейшие гонщики Дальнего Востока.

РДС сегодня — это главные соревнования по дрифту в России. На протяжении десяти лет по всей стране в соревнованиях Российской дрифт-серии принимают участие российские и зарубежные спортсмены. Почему же дрифт так популярен? В дрифте зрители получают самые сильные впечатления, потому что заезды пилотов происходят непосредственно перед трибунами. Почему же дрифт так популярен в нашем регионе? Просто мы больше других любим скорость и мощные автомобили.

В этом году в соревнованиях РДС-Восток снова принимают участие лучшие пилоты со всего Дальнего Востока. Примечательно, что в числе участников юбилейного сезона значатся самый опытный и самый молодой дрифтер России: Константин Авшаров «едет боком» вот уже 13 лет, а 16-летний Денис Сорокопуд только дебютирует в российских соревнованиях. Пилоты прилагают все усилия, чтобы зрители своими глазами увидели мощное шоу и оценили умения спортсменов. Владивосток, Благовещенск, Находка – такова на данный момент география участников. На данный момент подать заявки на участие в соревновании РДС-Восток может гонщик из любого города страны, в то время как зрители уже могут приобрести билеты на большое автоспортивное событие.

Гоночный день 8 июня выглядит следующим образом:

10.00 – тренировочные заезды (здесь пилоты подчас позволяют себе рисковать даже больше, чем во время боевых заездов)

11.30 — квалификационные заезды (по их результатам пилоты проходят в топ-16)

14.00 — парад пилотов, парные заезды ТОП 16, ТОП-8 и финальные парные заезды.

Примечательно, что впервые в истории РДС-Восток в перерывах между заездами каждый желающий сможет прокатиться на дрифт-такси. Управлять заряженным автомобилем будут профессиональные пилоты — хабаровчанин Егор Шумилкин и Роман Нехай из Владивостока. Заезды пройдут на трассе соревнований в условиях максимально приближенных к «боевым» гоночным.

На соревнования РДС-Восток можно смело приезжать с друзьями или всей семьей. Дети до 7 лет в сопровождении родителей проходят на соревнования бесплатно. В тусич-зоне расположен фудкорт с богатым выбором еды и напитков, магазин сувенирной продукции, а также организованы развлечения от партнёров мероприятия.

Соревнования РДС-Восток проходят в этом году в трёх городах – Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Не пропустите единственный в нашем городе этап юбилейного сезона РДС-Восток.