23 мая 2019 года в краевой столице открылся форум промышленных выставок «ТЕХНО-ЛЕТО-2019». В нём принимают участие представители различных отраслей народного хозяйства. Свои выставочные экспозиции места также оформили Хабаровский учебный центр федеральной противопожарной службы (ФПС) и Судебно-экспертное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория ФПС по Хабаровскому краю».

Выставочная площадка Арены «Ерофей» объединила организации и предприятия, в основе деятельности которых лежит автоматизация процессов и безопасность.

«Подразделения МЧС России принимают участие в этой выставке не первый год, — отмечает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. – Наша экспозиция – это один из инструментов информирования граждан о средствах и способах помощи населению в условиях ЧС, а также мерах по предупреждению пожаров и иных происшествий».

В выставочном зале можно было ознакомиться с образцами оборудования и технологий работы, которые применяются для проведения пожарно-технических экспертиз и различных исследований материалов на огнестойкость и пожаробезопасность, установления причин возгораний. Кроме этого специалисты Испытательной пожарной лаборатории представила образцы техники, которые можно использовать в промышленной сфере для проведения анализа воздуха, бетонных смесей и т.д. Учебный центр предложил посетителям информацию о курсах по обучению населения различным дисциплина по охране труда, пожарной безопасности и иным направлениям подготовки слушателей, порядке зачисления и формате обучения.

На уличной площадке перед спортивным комплексом посетителям была представлена выставка специализированной пожарной и спасательной техники, стоящей на вооружении подразделений МЧС России.

Выставка продлится до 25 мая включительно. Все желающие могут посетить ее и лично ознакомиться с представленными экспозициями.