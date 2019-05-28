Это средства, выигранные районными учреждениями культуры в конкурсных отборах. Подробностями поделился начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Хабаровского района Денис Копышков:

— С января по апрель учреждениями культуры Хабаровского района были направлены документы на конкурсные отборы на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджета. По итогу на сегодняшний день мы выиграли в нескольких конкурсах в общей сложности 13,7 миллиона рублей. Самая значительная часть средств, 10 миллионов рублей – это средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Они пойдут на оснащение скоростным интернетом и комплектование новыми библиотечными фондами межпоселенченской библиотеки в Черной Речке.

Остальные средства, полученные в качестве субсидий, будут направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в Догордоне, Малышево, Новокуровке, Улика-Национальном, Осиновой Речке, Ильинке, Князе-Волконском, Тополево и на ремонт культурно-досугового учреждения «Калинка» Сергеевского сельского поселения. Кроме этого, средства субсидии мы направим на комплектование книжного фонда, подключение к интернету межпоселенческой библиотеки. Также отмечу, что наш районный культурно-досуговый центр в конкурсном отборе творческих проектов в сфере культуры выиграл 250 тысяч на реализацию проекта «В кадре — культура», а заместитель директора МКУК «Межпоселенческий культурно-досуговый и методический центр Хабаровского муниципального района» Ольга Левитан получила денежное вознаграждение и звание лучшего работника муниципальных учреждений культуры сельских поселений.

Ждем результатов еще нескольких конкурсов. У нас есть заявка на конкурс на предоставление грантов Президента РФ, два проекта направлены районной межпоселенческой библиотекой в благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Также ждем объявления конкурса на предоставление грантов Губернатора Хабаровского края – от Хабаровского района планируется подать 15 проектов.