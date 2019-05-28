Специалисты Управления ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе провели урок пенсионной грамотности для студентов первого курса Дальневосточного университета путей сообщения.

Молодым людям рассказали об основных правилах их будущей трудовой деятельности, при соблюдении которых страховая пенсия будет достойной. Они заключаются в том, чтобы работать только там, где платят заработную плату официально, а не «в конверте»; не спешить с назначением пенсии, накопить длительный страховой стаж, контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета.

Информация о заработанных пенсионных правах доступна каждому в личном кабинете гражданина, на портале госуслуг и с помощью мобильного приложения «ПФР. Электронные сервисы». Последний факт порадовал студентов, т.к. мобильный интернет для них – это повседневная реальность.

Специалисты ПФР представили молодым людям интерактивный обучающий онлайн-курс «Молодежи о пенсиях» (http://school.pfrf.ru), с помощью которого можно найти ответы на многие волнующие их вопросы и пройти тесты. Учащиеся узнали, что с помощью электронного пенсионного калькулятора можно рассчитать условный размер своей будущей пенсии. Причем ввод разных значений: уровня заработной платы, продолжительности трудовой деятельности, служба в армии или уход за детьми наглядно демонстрирует изменение размера пенсии. Такая имитация жизненных ситуаций помогает человеку понять, как они скажутся на размере пенсии, и осознанно выбрать подходящий сценарий трудовой деятельности.

«А я уже зашла через телефон на сайт Пенсионного фонда и посчитала, какой будет моя пенсия. Примерно, конечно, ведь я вводила условные данные. Сумма получилась не слишком большая. Ну что ж, есть над чем подумать», — заметила староста курса.

Специалисты хабаровского Управления ПФР пригласили студентов на экскурсию в клиентскую службу Пенсионного фонда, чтобы увидеть, какие услуги получают граждане, и как организован это процесс. В ходе экскурсии студенты смогут познакомиться с пенсионной летописью Хабаровского края, посетив одноименный музей. В нем представлены подлинные документы из закрытых пенсионных дел. Например, пенсионная книжка и свидетельство о выполнении воинской повинности инвалида Первой Мировой войны, грамоты красных партизан Гражданской войны, пенсионные дела времен Великой Отечественной войны и многое другое.

В заключение урока специалисты ПФР пожелали студентам интересной и успешной учебы, чтобы в дальнейшем стать настоящими профессионалами в своем деле и выбрать работу по душе, но только у социально ответственных работодателей.