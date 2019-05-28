Ежегодная всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» пройдет в Магадане с 28 по 30 июня. Организаторами выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также Правительство Магаданской области. Конференция носит практический характер: принятые по итогам решения обретают жизнь в виде программных документов, а также стимулируют распространение лучших практик в области демографического развития в регионах Дальнего Востока.

Сергей Носов, Губернатор Магаданской области, прокомментировал: «Мы рады принимать в этом году экспертов в области демографии из России и других стран. Это хорошая возможность для обсуждения реализации национального проекта «Демография» в регионе, обмена опытом с профессионалами и получения компетентных консультаций. Конференция состоится в рамках празднования юбилея Магадана. Мы планируем во 2-й день ее проведения заложить первый камень в основание строительства родильного дома в столице Колымы, приступив к реализации нацпроекта. Уверен, что работа экспертов на конференции позволит н​айти новые практические решения и перенять лучшие практики у регионов-участников».

Конференция этого года изменится по формату проведения: пленарные сессии будут дополнены стратегической сессией, а также посещением социальных объектов. В первый день планируется проведение пленарных сессий по приоритетным направлениям демографической повестки с участием ведущих российских экспертов. Участники конференции обсудят меры по повышению рождаемости; увеличению продолжительности жизни дальневосточников с применением международного и отечественного опыта; сохранению молодежи на Дальнем Востоке. Во второй день предусматривается посещение социальных объектов в Магадане, обмен опытом и проведение семинара для общественных организаций по участию в конкурсе Фонда президентских грантов. В третий день представители ФОИВов 11 регионов ДФО в формате «мозгового штурма» определят наиболее эффективные практики и ключевые проекты по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке.

С этого года дальневосточные семьи получат значительную поддержку, как по единовременным выплатам при рождении первого ребёнка, выплатам регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка, ежемесячным выплатам при рождении третьего и последующих детей. Марина Дедюшко, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, прокомментировала: «Дополнительные меры поддержки семей с детьми, проживающих на Дальнем Востоке, — часть системных решений, специально разработанных для повышения уровня и качества жизни в макрорегионе. Это ключевая цель и абсолютный приоритет для Минвостокразвития России. Создать на Дальнем Востоке условия жизни и работы, конкурентные с другими регионами страны, в первую очередь, для молодежи. Стоит отметить, что утвержденные Правительством России меры поддержки семей с детьми предложены в рамках предыдущей аналогичной конференции в Южно-Сахалинске».

Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, пригласил экспертов в области демографии к участию в конференции: «Конференция – это экспертная площадка, которая уже хорошо себя зарекомендовала. По итогам проведения конференций в предыдущие годы была разработана и утверждена Правительством России Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, опубликован свод лучших российских практик в области демографического развития, получил распространение ряд лучших практик. Проведение экспертных дискуссий и выработка новых решений особенно актуально сейчас, когда запускается реализация масштабной национальной программы, направленной на развитие Дальнего Востока».