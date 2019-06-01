В преддверии Дня защиты детей и начала летних каникул под эгидой МЧС России в стране стартовала акция «Моё безопасное лето». Хабаровские пожарные не остались в стороне. О том как провести самые тёплые месяцы года, не попав в беду, воспитанникам детского сада № 27 рассказали сотрудники 99 пожарно-спасательной части города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы приехали в гости на своей «красной машине», чем вызвали большой интерес и любопытство и детей, и взрослых. Пожарные показали и рассказали ребятам как устроен автомобиль, какие есть в нём инструменты и как подаётся вода на очаги огня. Вырвавшиеся струи воды из пожарного рукава произвели бурю эмоций. Также малыши смогли примерить один из элементов боевой одежды брандмейстеров – каску, потому как куртка и штаны им ещё очень велики. Каждый старался успеть надеть на себя этот атрибут и представить себя настоящим борцом с огнём.

Во время знакомства со специальным автомобилем и пожарно-техническим вооружением сотрудники МЧС также напомнили ребятам о правила пожарной безопасности. Им ещё раз рассказали, что со спичками играть нельзя и очень опасно. Объяснили, что без родителей нельзя включать электроприборы дома, газовые печи, оставлять их без присмотра. А вот если случился пожар, то надо обязательно сообщить об этом взрослым, и как можно быстрее выйти из дома. Вместе с ними они повторили телефон пожарных – 101 и единый номер вызова экстренных служб – 112.

В завершении интересной встречи юные хабаровчане, воспитатели и пожарные сделали фотографию на память, держа в руках буквы названия акции.