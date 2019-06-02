Поздно ночью с 1 на 2 июня 2019 года на телефон «112» поступило сообщение о том, что в дачном садовом некоммерческом товариществе «Дальневосточник» в районе села Смирновка Хабаровского района произошёл пожар. Расстояние до ближайшей пожарной части более 20 километров. По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что горит деревянный одноэтажный дачный дом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Подразделения приступили к тушению пожара, звено газодымозащитной службы проводило проверку внутренних помещений и поиск людей. В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находилось 7 человек. При пожаре удалось спастись 10-летней девочке, мужчина 1695 года рождения и женщина 1973 года рождения получили ожоги рук. Бабушке и трём её внукам 7, 3 и почти двух лет спастись не удалось.

Для локализации огня брандмейстерам потребовалось 40 минут, площадь пожара составила 70 кв. метров. Почти в половине 4-го утра пожар был ликвидирован. Во избежание повторного возгорания сотрудники пожарной охраны провели разборку и проливку деревянных конструкций. Всего в ликвидации пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

В настоящее время причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, Следственного управления Следственного комитета РФ, ведётся опрос очевидцев. Также специалисты Испытательной пожарной лаборатории проводят осмотр места пожара и сбор материалов для проведения пожарно-технической экспертизы.

С родственниками и пострадавшими работу ведут психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.