Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестирует 75 миллионов рублей (более 1 миллиона долларов США по курсу ЦБ на сегодня) в компанию HOTLEAD, одного из первых якорных резидентов технопарка «Русский» и резидента «Сколково». Раунд предполагает инвестиции в развитие технологий компании и масштабирование бизнеса через выход на новые рынки сбыта. HOTLEAD станет первой инвестиций фонда.

Компания HOTLEAD — это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной АТС, CRM-системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. HOTLEAD является резидентом технопарка «Русский» с 2018 года, также HOTLEAD входит в IT-кластер фонда «Сколково» и уже имеет опыт работы не только на российском, но и на международном рынке. Так, на рынке Южной Кореи, компания сотрудничает с крупнейшими южнокорейскими клиниками. Головной офис компании и команда разработчиков находятся в Хабаровске, компания открывает офис во Владивостоке в технопарке «Русский».

В 2018 году на Восточном экономическом форуме компания HOTLEAD была представлена на объединённом стенде технопарка «Русский», фонда «Сколково» и ДФВТ.

«Задача фонда — построить на Дальнем Востоке инновационную экосистему через развитие региональных чемпионов: нужно создать критическую массу технологических компаний в регионе, которая бы запустила цепную реакцию возникновения здесь инновационных проектов. В Hotlead мы видим потенциал, чтобы стать таким региональным чемпионом и игроком федерального масштаба за счет качественного и востребованного в сегменте малого и среднего бизнеса продукта и отличной команды с понятной дорожной картой по дальнейшему совершенствованию продукта», — отметил генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.

HOTLEADполучит средства в виде конвертируемого займа. ДФВТ станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40-49,9% (это будет зависеть от финансовых показателей компании). Еще около 5% HOTLEAD получит фонд SkolkovoVentures, ставший консультантом разработчика. Сделку планируется завершить в течение месяца.

«Миссия технопарка «Русский» — формирование эффективной экосистемы технологического предпринимательства и системы поддержки стартапов, и выполнение функции площадки для встречи инвестора и предпринимателя – это одно из условий формирования этой системы. Инвестиции в HOTLEAD – это знаковое событие как для технопарка и ДВФУ, на базе которого мы находимся, так и для всей предпринимательской среды Дальнего Востока», — рассказалдиректор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.

СПРАВКА

Технопарк «Русский». Поручение о создании на острове Русский крупного научно-технологического центра дал президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума в 2018 году. Сегодня в рамках президентской инициативы в ДВФУ реализуется программа технопарк «Русский», а создание на острове Русский системы поддержки стартапов инициировано президентом РФ во время пленарного заседания II Восточного экономического форума 3 сентября 2016 года, в 2017 году на ВЭФ технопарк торжественно открылся как программа совместных действий ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 30 партнёрских организаций.

Компания HOTLEAD. Клиенты компании HOTLEAD с помощью сервиса на основе облачной телефонии, CRM-системы и базовой рекламной аналитики получают мощный функционал для телефонизации бизнеса, управления продажами и оценки эффективности рекламных кампаний в рамках одной системы в любой точке мира, где есть Интернет. Компания не является оператором связи, но сервис может выступать как платформа с дополнительным функционалом : можно подключить уже существующих операторов связи через sip-транки и не платить компании за исходящие вызовы, а платить своему оператору.

Дальневосточный фонд высоких технологий – инвестиционный фонд, созданный

Фондом развития Дальнего Востока, РОСНАНО и Российской венчурной компанией в августе 2018 года по поручению президента РФ. Цель фонда – финансирование и поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. Под управлением находится 5 миллиардов рублей.