Эксперты Комитета Госдумы РФ по энергетике на заседании экспертного совета при комитете обсудили данную инициативу с депутатом Госдумы РФ, Борисом Гладких.

Большинство экспертов высказались против данной инициативы, поскольку реализация учёта при строительстве нового жилья наиболее проста и эффективна, а в случае реализации вновь водимые многоквартирные дома будут без индивидуальных приборов учёта тепла. Собственникам таких МКД придется самостоятельно организовывать индивидуальный учёт тепловой энергии, не говоря уже о последствиях распространения подобной практики на остальные виды индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов.

Напомним, в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» новостройки в должны оснащаться приборами учета (в том числе индивидуальными приборами учёта тепловой энергии, при наличии технической возможности).

До настоящего времени это требование выполняется, однако Минстрой России предложил отменить эту обязанность. В качестве аргументов в поддержку данной инициативы приводятся доводы: в последующем при эксплуатации индивидуальных приборов учёта их количество сокращается, что в последующем сказывается на начислениях платы за тепловую энергию. Возникает конфликт интересов потребителей с приборами учёта и без приборов из-за наличия разницы между показаниями индивидуальных приборов учёта, общедомовым прибором учёта и начислениями потребителям без приборов; застройщики вынуждены тратить дополнительные средства на оснащение индивидуальными приборами учёта; дополнительные расходы на содержание и замену ИПУ.