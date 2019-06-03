Эксперты Комитета Госдумы РФ по энергетике на заседании экспертного совета при комитете обсудили данную инициативу с депутатом Госдумы РФ, Борисом Гладких.
Большинство экспертов высказались против данной инициативы, поскольку реализация учёта при строительстве нового жилья наиболее проста и эффективна, а в случае реализации вновь водимые многоквартирные дома будут без индивидуальных приборов учёта тепла. Собственникам таких МКД придется самостоятельно организовывать индивидуальный учёт тепловой энергии, не говоря уже о последствиях распространения подобной практики на остальные виды индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов.
Эта запись была опубликована 03.06.2019в 16:36. В рубриках: Общество.
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