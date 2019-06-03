Ежегодно в мирев первое воскресенье лета защитники природы проводят День чистых озер. Хабаровские дайверы в четвертый раз организовали акцию по очистке водоема, к ним присоединились и активисты ОНФ.
Несколько десятков человек отправились на очень популярное у отдыхающих озеро. Но отдыхать там любят все, а убирают за собой – единицы. Раз за разом дайверы погружались на дно озера, выныривая с «уловом». Одновременно активисты чистили береговую линию.
В итоге скопилась солидная куча разнообразного хлама, начиная от пластиковых и стеклянных бутылок, тряпок и консервныхбанок, заканчивая огнетушителем. По приблизительным оценкам, собрали не менее 500 килограммов отходов. Все собранное горожане отвезли на обустроенную свалку.
«В окрестностях Хабаровска есть немало живописных мест, куда стремятся на отдых горожане. Не нужно сверх усилий, чтобы поддерживать эти места в чистоте: собрал мусор в пакет, погрузил в машину и выбросил в контейнер», — прокомментировал активист ОНФ Олег Губарец.
Эта запись была опубликована 03.06.2019в 16:37. В рубриках: Общество.
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