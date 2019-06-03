8 июня завод «Балтика-Хабаровск» вместе со всеми филиалами компании ждет совершеннолетних гостей на увлекательную тематическую экскурсию. Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции «Открытые пивоварни» (18+). Событие приурочено к профессиональному празднику и пройдет под эгидой Союза российских пивоваров.

Акция «Открытые пивоварни» состоится в восьмой раз. Десятки пивоварен по всей стране ждут совершеннолетних гостей, чтобы показать: пиво в России—это 100% натуральный продукт, который производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Специально к этому событию на восьми заводах«Балтики» от Петербурга до Хабаровска состоятся тематические экскурсии. Гости отправятся «За кулисы пивоварения» (18+), чтобы примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и под руководством сотрудников «Балтики» познакомиться со строгими правилами подбора ингредиентов под разные стили пива. Посетители узнают, как контролируется качество солода— от создания семенного фонда до транспортировки на пивоваренные заводы, зачем вода проходит специальную подготовку, и что отличает разные сорта ароматных импортных хмелей.

В ходе экскурсии гости увидят современное оборудование, узнают об истории пива и познакомятся со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире — от закладки ингредиентов до отправки готовой продукции на склад.Всё, чтобы в конце экскурсии попасть на премьеру — попробовать высококачественное пиво компании«Балтика», которое любят и ценят на пяти континентах в 75 странах.

Записаться и узнать расписание бесплатных автобусов можно по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный). Гостей филиала «Балтика-Хабаровск» в ближайшую субботу, 8 июня, на автовокзале в районе АЗС будет ждать бесплатный фирменный автобус; отправление в 11:30 и в 14:30. Добраться до завода (Воронежское шоссе, д.142) можно и самостоятельно к 12 или 15 часам.

Напомним, что всероссийская акция «Открытые пивоварни» традиционно приурочена ко Дню пивовара — главному отраслевому празднику, учрежденному Союзом российских пивоваров в 2003 году, который принято отмечать во вторую субботу июня. Впервые «Открытые пивоварни» состоялись в 2012 году.