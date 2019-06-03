24 и 31 мая в Хабаровске в Хабаровском Центре творчества детей прошел семинар «О воспитании мальчиков». Ведущий семинара Дмитрий Верин-Галицкий – педагогический стаж 29 лет, учитель средней школы, педагог дополнительного образования, победитель нацпроекта «Образование», автор множества публикаций педагогической тематики в федеральных печатных изданиях, директор АНО поддержки и сопровождения родителей и детей «Рука-в-Руке». Муж, отец троих детей.

Очень радостно, что семинар смогли посетить не только мамы, но были и оба родителя (папа и мама) и даже просто папы. Это значит, что папы тоже включаются в процесс воспитания и хотят только самого лучшего своим сыновьям.

Два дня прошли на одном дыхании и на одной волне с родителями. О чем говорят очень теплые отзывы родителей. Приведем пару из них:

Отзыв №1. «Семинар Дмитрия Вячеславовича дал огромный заряд на перемены, мы нашли ответы на свои вопросы. Очень хочется менять свои отношения с сыном в лучшую сторону, чтобы он вырос и сказал спасибо нам родителям, хочется развиваться и узнавать новое в данном направлении.»

Отзыв№2. «Были на семинаре вместе с мужем. Потихоньку начали внедрять в жизнь нашей семьи полученные знания, результат уже есть. Дмитрий Вячеславович посеял в моем сердце семена веры в себя как в маму и в своего сына. От мужа тоже огромная благодарность.»

Один из инструментов работы с детьми — это наша речь, то КАК мы строим коммуникацию с ребенком. Поэтому логичным продолжением семинара «О воспитании мальчиков» станет семинар «Коммуникация с ребенком» в ближайшую пятницу 7 июня 2019.

На семинаре речь пойдет об аксиоматике того, что вообще должно лежать в основании коммуникации между родителями и детьми, что вкладывая в основу своей речи, поможет, как итог построить доверительные отношения с ребенком. Чтобы общение было продуктивным, чтобы не возникало обид, чтобы сохранялось теплое чувство и родителей к своим детям, и детей к своим родителям в подростковом возрасте и когда ребенок станет совсем взрослым.

То, о чем пойдет речь – это опыт ведущего семинара и учительский, и внешкольный, и родительский, это и осмысление прочитанного в разные годы, и услышанного, и всего того, что происходило с автором и ведущим семинара и его воспитанниками в разные годы.

Время: 7 июня, пятница

Продолжительность: 1 час 30 минут – 1 час 45 минут.

Место проведения: ул. Комсомольская, д. 87.

Информация по условиям участия и обязательная предварительная регистрация по телефону (WhatsApp) 8(909)852-03-60, семейным парам приятная цена.